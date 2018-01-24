Белый дом выступил за прозрачность в публикации документа о нарушении закона Минюстом и ФБР
«Мы выступаем за полную транспарентность... в палате представителей есть люди, которые явно заинтересованы в содержании этого документа и призывают дать публике возможность увидеть его», — сказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
WATCH: @PressSec Sarah Sanders holds a briefing from the @WhiteHouse. https://t.co/yUpPNCF0F8— Fox News (@FoxNews) 23 января 2018 г.
Она добавила, что не обсуждала данный вопрос с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее группа из 65 конгрессменов США, возглавляемая членом палаты представителей Мэттом Гаецом, призвала комитет по разведке опубликовать засекреченный документ, который, по мнению политиков, свидетельствует о грубом нарушении Минюстом и ФБР ст. 702 закона о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб (FISA).