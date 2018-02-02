В США опубликовали досье о нарушениях ФБР и Минюстом закона о разведке, которое ранее президент страны Дональд Трамп распорядился рассекретить и представить общественности.

Об этом сообщает NBC.

Отсканированные копии четырёхстраничного документа были опубликованы на странице телекомпании в Twitter.

В меморандуме отмечается, что полученные выводы вызывают озабоченность законностью некоторых взаимодействий Минюста США и ФБР, а также их толкованием и использованием Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA).

Так, например, ФБР вело наблюдение за экс-советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем без необходимых для этого законных оснований.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп опубликует досье о нарушениях ФБР и Минюстом закона о разведке.