В США опубликовали досье о нарушениях ФБР и Минюстом закона о разведке

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В США опубликовали досье о нарушениях ФБР и Минюстом закона о разведке, которое ранее президент страны Дональд Трамп распорядился рассекретить и представить общественности.

Об этом сообщает NBC.

Отсканированные копии четырёхстраничного документа были опубликованы на странице телекомпании в Twitter.

В меморандуме отмечается, что полученные выводы вызывают озабоченность законностью некоторых взаимодействий Минюста США и ФБР, а также их толкованием и использованием Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA).

Так, например, ФБР вело наблюдение за экс-советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем без необходимых для этого законных оснований.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп опубликует досье о нарушениях ФБР и Минюстом закона о разведке.

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США
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