Замглавы МВД Великобритании пообещал владельцам многомиллионых активов «тяжёлую жизнь»

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Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес предупредил владельцев многомилионных активов, в частности, из России о том, что Лондон в ближайшее время может потребовать объяснить происхождение находящихся в их распоряжении средств. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что ранее в Великобритании вступил в силу закон, который наделяет власти страны полномочиями требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний в случае возникновения вопросов относительно происхождения средств, которые находятся в их распоряжении. 

«Когда мы доберёмся до вас, ... до ваших активов, мы создадим такую обстановку, что вам придётся жить в тяжёлых условиях», — заявил Уоллес.

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может уничтожить жизненно важную инфраструктуру Великобритании и спровоцировать таким образом «панику и хаос».



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