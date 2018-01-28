СМИ: Британские спецслужбы обвинили министра обороны в паникёрстве после заявлений о России

Руководство британских спецслужб обвинило министра обороны Гэвина Уильямсона в паникёрстве после того, как глава оборонного ведомства заявил о способности России уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединённого Королевства и спровоцировать таким образом «панику и хаос».

Как пишет The Times со ссылкой на источники, «люди в Центре правительственной связи (разведслужба Великобритании. — RT) были в ярости».

«Никто ещё не заходил так далеко в количественных оценках потенциального риска для жизни в результате разрушительной атаки со стороны России или другой враждебной страны в отношении британской инфраструктуры. Мы не хотели бы спекулировать и наводить панику», — рассказали изданию.

При этом отмечается, что в своих заявлениях Уильямсон мог использовать засекреченные данные, полученные от союзников страны, однако в Минобороны отвергли данную версию.

Ранее Гэвин Уильямсон заявил, что Москва может уничтожить жизненно важную инфраструктуру Соединённого Королевства и спровоцировать таким образом «панику и хаос».