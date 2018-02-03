Зариф заявил, что ядерная доктрина США может привести к уничтожению человечества

Ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

«Ядерная доктрина США отражает большую зависимость от ядерного оружия вопреки договору о нераспространении ядерного оружия, таким образом приближая человечество к полному уничтожению. Неудивительно, что сейчас мы ближе всего к апокалипсису со времён 1953 года», — написал Зариф в Twitter.

Он отметил, что упрямство президента США Дональда Трампа в стремлении уничтожить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) проистекает из того же опасного безрассудства.

2 февраля США представили новую ядерную доктрину, в которой назвали Россию, Китай и КНДР угрозой в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

МИД России указал на антироссийскую направленность новой ядерной доктрины США.

Подробнее — в материале RT.