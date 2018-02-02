Американские самолёты-разведчики вновь замечены у границ России

Два американских самолёта-разведчика направились в сторону российской границы в Прибалтике.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar.

USAF RC-135W 62-4134 LORA16 departed Mildenhall - Eastern Poland & Southern Baltic mission pic.twitter.com/UYNsWIwfuI — Mil Radar (@MIL_Radar) 2 февраля 2018 г.

Отмечается, что самолёты вылетели с британской базы Милденхолл. В операции задействованы Boeing RC-135W ВВС США и патрульный противолодочный P-8A Poseidon.

30 января в Минобороны России сообщили, что Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт ВМС США. В Вашингоне действия российской стороны назвали небезопасными.

1 февраля Пентагон заявил о намерении продолжать полёты авиации США у границ России.

Подробнее — в материале RT.