Американские самолёты-разведчики вновь замечены у границ России
Об этом сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar.
USAF RC-135W 62-4134 LORA16 departed Mildenhall - Eastern Poland & Southern Baltic mission pic.twitter.com/UYNsWIwfuI— Mil Radar (@MIL_Radar) 2 февраля 2018 г.
Отмечается, что самолёты вылетели с британской базы Милденхолл. В операции задействованы Boeing RC-135W ВВС США и патрульный противолодочный P-8A Poseidon.
30 января в Минобороны России сообщили, что Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт ВМС США. В Вашингоне действия российской стороны назвали небезопасными.
1 февраля Пентагон заявил о намерении продолжать полёты авиации США у границ России.
Подробнее — в материале RT.