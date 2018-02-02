Эксперт прокомментировал решение Пентагона не сворачивать разведку у российских границ
«Да, здесь никаких нарушений норм международного права со стороны американцев нет. Точно так же, как их нет и со стороны России, которая поднимает в воздух свои истребители для идентификации тех неопознанных воздушных целей, которые летают вблизи наших границ. Никаких опасных манёвров, сближений наши истребители при выполнении подобного рода заданий не осуществляют… А то, что американцы устаревают истерику, — это низкий морально-психологический уровень подготовки лётчиков в США», — сказал он.
По словам Коротченко, во избежание спорных ситуаций Россия уже выступала с предложением, чтобы в США предупреждали, когда и где их самолёты будут выполнять миссии.
«Тогда, возможно, не возникнет вопросов с идентификацией. Но пока американцы не включают транспондеры, несмотря на предложение, которое мы сделали НАТО, включать их на военных самолётах. Поэтому при появлении любого неопознанного воздушного объекта, приближающегося к российским границам, будут подниматься наши истребители. Мы это делали, будем делать и дальше», — заключил эксперт.
Ранее в США заявили, что Пентагон не станет отказываться от полётов над акваторией Чёрного моря вблизи российских границ.