Эксперт прокомментировал решение Пентагона не сворачивать разведку у российских границ

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко в разговоре с RT прокомментировал заявление представителя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал-лейтенанта Кеннета Маккензи о том, что в Пентагоне не станут отказываться от полётов над акваторией Чёрного моря вблизи российских границ, поскольку это международное воздушное пространство.

«Да, здесь никаких нарушений норм международного права со стороны американцев нет. Точно так же, как их нет и со стороны России, которая поднимает в воздух свои истребители для идентификации тех неопознанных воздушных целей, которые летают вблизи наших границ. Никаких опасных манёвров, сближений наши истребители при выполнении подобного рода заданий не осуществляют… А то, что американцы устаревают истерику, — это низкий морально-психологический уровень подготовки лётчиков в США», — сказал он.

По словам Коротченко, во избежание спорных ситуаций Россия уже выступала с предложением, чтобы в США предупреждали, когда и где их самолёты будут выполнять миссии.

«Тогда, возможно, не возникнет вопросов с идентификацией. Но пока американцы не включают транспондеры, несмотря на предложение, которое мы сделали НАТО, включать их на военных самолётах. Поэтому при появлении любого неопознанного воздушного объекта, приближающегося к российским границам, будут подниматься наши истребители. Мы это делали, будем делать и дальше», — заключил эксперт.

Ранее в США заявили, что Пентагон не станет отказываться от полётов над акваторией Чёрного моря вблизи российских границ.