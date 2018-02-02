При наезде автомобиля на пешеходов в Шанхае пострадали 18 человек
В китайском Шанхае фургон совершил наезд на пешеходов. Об этом сообщает CGTN.
Инцидент произошёл в районе Хуанпу.
По данным телеканала, пострадали по меньшей мере 18 человек, они госпитализированы.
#BREAKING 18 hospitalized after a car hits pedestrians in #Shanghai's Huangpu District on Friday morning; cause of the incident under investigation pic.twitter.com/wsgDTmZaCW— CGTN (@CGTNOfficial) February 2, 2018
Причины инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что в Бразилии 15 человек пострадали в результате наезда автомобиля.
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