В Сан-Франциско водитель грузовика совершил наезд на пешеходов

В американском Сан-Франциско водитель грузового автомобиля совершил наезд на пешеходов.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на пожарную службу города.

#BREAKING: Seven injured after vehicle plows into pedestrians in San Francisco, fire officials say. https://t.co/MkFQyE3aOHpic.twitter.com/J6KCjKvW4L — NBC Bay Area (@nbcbayarea) 1 января 2018 г.

В результате инцидента семь человек пострадали.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в нью-йоркском районе Квинс неизвестный сбил четырёх человек и скрылся с места происшествия.