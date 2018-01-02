В Сан-Франциско водитель грузовика совершил наезд на пешеходов

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В американском Сан-Франциско водитель грузового автомобиля совершил наезд на пешеходов.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на пожарную службу города.

В результате инцидента семь человек пострадали.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в нью-йоркском районе Квинс неизвестный сбил четырёх человек и скрылся с места происшествия.

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