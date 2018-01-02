В Сан-Франциско водитель грузовика совершил наезд на пешеходов
В американском Сан-Франциско водитель грузового автомобиля совершил наезд на пешеходов.
Об этом сообщает NBC со ссылкой на пожарную службу города.
#BREAKING: Seven injured after vehicle plows into pedestrians in San Francisco, fire officials say. https://t.co/MkFQyE3aOHpic.twitter.com/J6KCjKvW4L— NBC Bay Area (@nbcbayarea) 1 января 2018 г.
В результате инцидента семь человек пострадали.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в нью-йоркском районе Квинс неизвестный сбил четырёх человек и скрылся с места происшествия.
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