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В результате наезда автомобиля на пешеходов в Бразилии скончался восьмимесячный ребёнок

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Восьмимесячный ребёнок погиб после того, как в Рио-де-Жанейро автомобиль въехал на набережную и совершил наезд на пешеходов.

Об этом сообщает Globo.

Издание также добавляет, что число пострадавших в результате инцидента возросло до 16, при этом четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

Уточняется, что водитель, въехавший в толпу, ранее уже привлекал внимание полиции: за последние пять лет ему выписали 14 штрафов.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 15 человек пострадали в результате наезда автомобиля.

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