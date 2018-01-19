В Бразилии 15 человек пострадали в результате наезда автомобиля
Об этом сообщает Globo.
Отмечается, что среди пострадавших пятеро детей.
По имеющейся информации, водителем является 41-летний Антониу Алмейда, который заявил полицейским во время задержания, что страдает эпилепсией.
#19BPM está conduzindo à delegacia o motorista que atropelou, a princípio, 11 pessoas no calçadão de #Copacabana . Os policiais apoiam no socorro aos feridos. pic.twitter.com/6DRzAXpwJr— PMERJ (@PMERJ) 18 января 2018 г.
Ранее а американском Сан-Франциско водитель грузового автомобиля совершил наезд на пешеходов. В результате инцидента пострадали семь человек.
10 января Nation News сообщал, что в Великом Новгороде автомобиль сбил 11-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе.