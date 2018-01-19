В Бразилии 15 человек пострадали в результате наезда автомобиля

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В Рио-де-Жанейро автомобиль въехал на набережную и совершил наезд на пешеходов. По меньшей мере 15 человек пострадали в результате инцидента.

Об этом сообщает Globo.

Отмечается, что среди пострадавших пятеро детей.

По имеющейся информации, водителем является 41-летний Антониу Алмейда, который заявил полицейским во время задержания, что страдает эпилепсией.

Ранее а американском Сан-Франциско водитель грузового автомобиля совершил наезд на пешеходов. В результате инцидента пострадали семь человек.

10 января Nation News сообщал, что в Великом Новгороде автомобиль сбил 11-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе.

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