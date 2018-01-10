В Великом Новгороде автомобиль сбил школьника на переходе

В Великом Новгороде автомобиль сбил 11-летнего школьника на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает Nation News.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Фёдоровский Ручей во вторник, 9 января.

По предварительным данным, мальчик переходил дорогу, когда его сбил автомобиль «Газель», за рулём которого находился 28-летний мужчина.

Школьник получил серьёзные травмы и был доставлен в детскую областную больницу.

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