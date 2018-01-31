Пушков назвал причину новых санкций США против России

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о причине введения новых антироссийских санкций США.

Как он написал на своей странице в Twitter, в США утверждают ограничительные меры против российской оборонной промышленности из-за позиции России на мировых рынках оружия.

«Одна из главных задач новых санкций США (а они будут) — удар по экспорту российского ВПК. Причина — наши усилившиеся позиции на мировых рынках оружия», — отметил он.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что введённые против России санкции привели к миллиардным потерям в российской оборонной промышленности.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал возможные санкции США против компаний и физлиц, сотрудничающих с российскими предприятиями в оборонном секторе.

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