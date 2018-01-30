В Госдепартаменте заявили о миллиардных потерях России в связи с санкциями

В Государственном департаменте США сообщили, что введённые против России санкции привели к миллиардным потерям в российской оборонной промышленности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского ведомства. Отмечается, что финансовые убытки связаны с тем, что некоторые страны отказались от закупок оружия в России.

«Сегодня мы проинформировали конгресс о том, что это (ограничительное. — RT) законодательство и его реализация приостановили продажи России. С момента принятия законодательства CAATSA, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок на несколько миллиардов долларов в российской оборонной промышленности», — заявили агентству в госдепартаменте.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что так называемый кремлёвский доклад, в котором приведены подробности введения новых санкций против Москвы, будет опубликован в ближайшее время.

Завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Андрей Сидоров прокомментировал в разговоре с НСН возможную отмену Советом Европы санкций против России.