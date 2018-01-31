В Госдепе не стали называть отказавшиеся от оборонных сделок с Россией страны и компании

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В Государственном департаменте США отказались указывать конкретные компании и страны, не захотевшие заключать оборонные сделки с Россией из-за угрозы санкций.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американского ведомства.

«Я не могу вдаваться в детали, с какими странами мы общались, и о примерных данных. Эти обсуждения носят чувствительный характер», — сказали в Госдепе.

Вместе с этим представитель ведомства не стал называть и точных сумм сделок, которые, по его утверждению, сорвались.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что введённые против России санкции привели к миллиардным потерям в российской оборонной промышленности.

Завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Андрей Сидоров прокомментировал в разговоре с НСН возможную отмену Советом Европы санкций против России.

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