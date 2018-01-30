Эксперт о «кремлёвском докладе» США: последнее китайское предупреждение из Вашингтона

Кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин прокомментировал «кремлёвский доклад», который был опубликован Министерством финансов США.

«Думаю, перед нами последнее китайское предупреждение из Вашингтона: не поменяете свою политику — будет больно», — цитирует Левина kp.ru.

Он отметил, что попавшие в список российские бизнесмены, реально опасавшиеся «потерять зарубежные активы из-за похолодания с Западом, давно перевели их в другие юрисдикции».

30 января американский Минфин опубликовал «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что фигуранты «кремлёвского доклада» де-факто названы врагами Соединённых Штатов.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН также прокомментировал «кремлёвский доклад» США.

Подробнее — в материале RT.