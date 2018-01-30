Депутат призвал жёстко отреагировать на публикацию «кремлёвского доклада» США
«Россия, вне сомнения, должна жёстко отреагировать на публикацию «кремлёвского доклада» в США, однако необязательно симметрично. К этому нас и толкают представители нынешней американской элиты, переводя противостояние на новый уровень», — цитирует РИА Новости Слуцкого.
Кроме того, он считает, что «кремлёвский доклад» подрывает возможность дальнейшего диалога, а также ставит российско-американские отношения на грань разрыва.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала внесение руководства России в «кремлёвский доклад» вмешательством во внутренние дела страны.
30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены.