Депутат призвал жёстко отреагировать на публикацию «кремлёвского доклада» США

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о необходимости жёстко отреагировать на публикацию Минфином США «кремлёвского доклада».

«Россия, вне сомнения, должна жёстко отреагировать на публикацию «кремлёвского доклада» в США, однако необязательно симметрично. К этому нас и толкают представители нынешней американской элиты, переводя противостояние на новый уровень», — цитирует РИА Новости Слуцкого.

Кроме того, он считает, что «кремлёвский доклад» подрывает возможность дальнейшего диалога, а также ставит российско-американские отношения на грань разрыва.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала внесение руководства России в «кремлёвский доклад» вмешательством во внутренние дела страны.

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены.