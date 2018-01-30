Посол США в России прокомментировал публикацию «кремлёвского доклада»

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«Кремлёвский доклад» является списком «лиц, которые могут обладать влиянием, ничего более». Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман.

По его словам, доклад описывает то, что требует американское законодательство, сообщает Интерфакс.

«Это индивидуальные лица, которые могут обладать влиянием, ничего более», — сказал Хантсман в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Американский посол добавил, что доклад готовится Министерством финансов и Госдепартаментом США и предоставляется в конгресс. После чего конгресс, имея в распоряжении этот доклад, решает, «что делать с ним, стоит ли его делать публичным».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что включённые в «кремлёвский доклад» российские политики и бизнесмены де-факто названы врагами США.

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