Матвиенко назвала «кремлёвский доклад» США вмешательством во внутренние дела России
«Внесение в подобный список политического руководства страны, включая премьер-министра, нельзя назвать никак иначе, как грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Господа, не вам решать, кто будет руководить страной. Это будет решать наш народ», — цитирует Интерфакс Матвиенко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что включённые в «кремлёвский доклад» российские политики и бизнесмены де-факто названы врагами США.
30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены.
Подробнее — в материале RT.