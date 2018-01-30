Матвиенко назвала «кремлёвский доклад» США вмешательством во внутренние дела России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала внесение руководства России в «кремлёвский доклад» вмешательством во внутренние дела страны.

«Внесение в подобный список политического руководства страны, включая премьер-министра, нельзя назвать никак иначе, как грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Господа, не вам решать, кто будет руководить страной. Это будет решать наш народ», — цитирует Интерфакс Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что включённые в «кремлёвский доклад» российские политики и бизнесмены де-факто названы врагами США.

30 января Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в котором упомянуты российские политики и бизнесмены.

Подробнее — в материале RT.