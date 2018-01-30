Пушков пригрозил Польше прекращением продажи российского газа

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что поведение Польши может привести к тому, что Россия перестанет продавать ей газ.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве», — отметил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил недовольство разницей в цене российского газа для Польши и Германии.

Также премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал США распространить санкции на строительство газопровода «Северный поток — 2». 

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