Польша призывает США распространить санкции на строительство «Северного потока — 2»

Польша призывает американскую сторону распространить санкции на строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом после встречи с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы хотим, чтобы строительство газопровода «Северный поток — 2» охватывалось режимом санкций закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идёт в том числе о санкциях против России», — цитирует Gazeta Prawna премьера.

По его словам, предыдущая интерпретация закона не удовлетворила польскую сторону.

«Предыдущее толкование этого документа Государственным департаментом было для нас неоднозначным и неудовлетворительным. Это очень важный момент для нас в наших переговорах с США. И речь идёт не только о нашей энергетической безопасности, но и о безопасности всего региона», — заключил он.

Ранее Тиллерсон после встречи с Моравецким заявил, что «Северный поток — 2» подрывает стабильность и безопасность в Европе.

26 января польский лидер Анджей Дуда отметил, что Польша хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как и Германия.