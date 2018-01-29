В ЕС готовы принять ответные меры, если санкции США коснутся экспорта сообщества

Короткая ссылка
Евросоюз оперативно отреагирует, если ограничения со стороны США затронут экспорт ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге.

«Мы в Евросоюзе верим, что торговля может и должна быть выигрышной для всех. Мы также верим, что торговля должна быть открытой и честной, основанной на правилах», — цитирует Схинаса РИА Новости.

Он отметил, что ЕС готов быстро и соответствующе ответить, если какими-либо ограничительными торговыми мерами со стороны США будет затронут европейский экспорт.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о «несправедливом» отношении ЕС к США.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа США Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru