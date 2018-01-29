В ЕС готовы принять ответные меры, если санкции США коснутся экспорта сообщества
«Мы в Евросоюзе верим, что торговля может и должна быть выигрышной для всех. Мы также верим, что торговля должна быть открытой и честной, основанной на правилах», — цитирует Схинаса РИА Новости.
Он отметил, что ЕС готов быстро и соответствующе ответить, если какими-либо ограничительными торговыми мерами со стороны США будет затронут европейский экспорт.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о «несправедливом» отношении ЕС к США.