В ЕС готовы принять ответные меры, если санкции США коснутся экспорта сообщества

Евросоюз оперативно отреагирует, если ограничения со стороны США затронут экспорт ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге.

«Мы в Евросоюзе верим, что торговля может и должна быть выигрышной для всех. Мы также верим, что торговля должна быть открытой и честной, основанной на правилах», — цитирует Схинаса РИА Новости.

Он отметил, что ЕС готов быстро и соответствующе ответить, если какими-либо ограничительными торговыми мерами со стороны США будет затронут европейский экспорт.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о «несправедливом» отношении ЕС к США.