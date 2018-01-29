Трамп: США станут для Великобритании «великим торговым партнёром» после брексита
«Мы знаем, что вы ограничены двухлетним сроком (до выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года. — RT), ... но мы заключим с Великобританией соглашение. Мы будем для вас великим торговым партнёром», — передаёт РИА Новости слова американского лидера.
Ранее Трамп рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что бы он сделал, если бы был на месте премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в переговорном процессе по брекситу.