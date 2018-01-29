Трамп: США станут для Великобритании «великим торговым партнёром» после брексита

В интервью телеканалу iTV президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты станут «великим торговым партнёром» Великобритании после того, как страна выйдет из состава Евросоюза.

«Мы знаем, что вы ограничены двухлетним сроком (до выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года. — RT), ... но мы заключим с Великобританией соглашение. Мы будем для вас великим торговым партнёром», — передаёт РИА Новости слова американского лидера.

Ранее Трамп рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что бы он сделал, если бы был на месте премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в переговорном процессе по брекситу.