Трамп рассказал, кто ведёт его аккаунт в Twitter
При этом он подчеркнул, что иногда из-за нехватки свободного времени он надиктовывает сообщения для публикации своим помощникам.
«Говоря в общем, ранним утром или вечером я могу этим заниматься. Но если я очень занят в течение дня... то иногда я очень быстро что-нибудь надиктовываю, и поручаю одному из своих людей это опубликовать», — передаёт The Evening Standard слова американского лидера.
В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не ведёт свой аккаунт в Twitter самостоятельно.