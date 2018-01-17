«Дело нешуточное»: Twitter мог передавать личные сообщения Трампа Минюсту США

Компания Twitter могла передавать личные сообщения президента США Дональда Трампа Министерству юстиции страны. Об этом заявил представитель общественной организации Project Veritas Стивен Гордон. Ранее активисты выяснили, что сервис микроблогов нанял сотни людей для изучения приватной переписки пользователей. Они также просматривали и личные фотографии, нередко — интимного характера. Какие ещё тайны скрывает Twitter — в материале RT.

Личные сообщения Трампа

Twitter мог передавать личные данные американского президента Дональда Трампа Минюсту США. Об этом сообщил в эфире RT директор по связям с общественностью Project Veritas Стивен Гордон.

«Во-первых, мы узнали, что Twitter, возможно, передавал личные сообщения президента Трампа Министерству юстиции США. Если это так, то дело нешуточное. В компании ничего отрицать не стали, а просто заявили, что действовали в соответствии с законом. При этом они не ответили, был ли получен официальный запрос от Минюста с требованием предоставить данную информацию», — сказал Гордон.

Напомним, активисты из организации Project Veritas выяснили, что соцсеть наняла сотни специалистов для просмотра приватных сообщений пользователей.

Сведения о владельцах аккаунтов анализируют с целью создания их «виртуального профиля», который затем продаётся рекламодателям. Вся пользовательская информация хранится на серверах компании.

«Итак, вот что происходит: всё, что вы пишете или публикуете, вся эта информация никуда не исчезает. После того как вы что-либо опубликовали, это сразу начинают анализировать, чтобы узнать, чем вы интересуетесь, о чём разговариваете», — объяснил в беседе с активистом Project Veritas инженер по личным сообщениям Twitter Пранай Сингх. Он не знал, что разговор записывался на скрытую камеру.

По словам бывшего сотрудника компании Конрадо Миранды, в базе данных Twitter есть даже те, у кого нет учётных записей в сервисе микроблогов.

Позднее представитель Twitter заявил, что в записях, опубликованных организацией Project Veritas, заявления о продаже компанией личных данных пользователей сделаны частными лицами, а не от имени корпорации. Кроме того, соцсеть считает подобные съёмки скрытой камерой неприемлемыми.

Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Неприватные фотографии

Также сотрудникам Twitter поручено не только читать личные сообщения пользователей, но и отслеживать их приватные фотографии в соцсети, в том числе интимного характера. Об этом общественной организации Project Veritas рассказали сами работники сервиса микроблогов, которые не знали, что их снимают на скрытую камеру.

«Я видел больше пенисов, чем хотел видеть в своей жизни», — признался старший инженер по безопасности Twitter Клэй Хейнс.

Он подчеркнул, что такого контента очень много, его отслеживанием занимаются 300—400 человек, нанятые специально для этого. «Да, этим людям платят за то, что они смотрят фотографии пенисов», — отметил Хейнс.

Как рассказал Пранай Сингх, на серверах компании находятся, в частности, интимные фото, снимки чьих-то любовниц. «Я отправлю это твоей жене, и она использует их, когда вы будете разводиться», — иронично отмечает Сингх.

Соцсеть, по словам представителя Project Veritas, большинство предъявленных обвинений оставила без реакции.

«Корпорация публикует опровержения, но на самом деле они фейковые. В компании говорят, что не прибегают к «теневому бану», а «понижают рейтинг пользователей». Есть ли разница между этими понятиями? Людям понижают рейтинг за их политические взгляды? Если это так, то о каком количестве пользователей идёт речь? Мы хотим знать. О подобном пишут уже давно, но ни у кого не было доказательств. По крайней мере, теперь у нас есть видеозапись, на которой сотрудник компании признаёт, что такая практика существует», — отметил он.

Сотрудники Twitter ранее признались, что сервис микроблогов делает невидимыми для других участников общения аккаунты, в которых размещается «спорный контент», то есть применяет против неугодных пользователей особый метод цензуры — так называемый теневой бан.

«Теневой бан»

«Есть такая тактика — «теневой бан». Она позволяет получить абсолютный контроль. Смысл в том, что ты банишь кого-то, но он об этом не подозревает. Он продолжает постить свой контент, но его никто не видит. Эти пользователи думают, что никто не реагирует на их контент, тогда как на самом деле он просто ни у кого не отображается», — рассказал бывший инженер-программист Twitter Абхинав Вандреву, беседу с которым Project Veritas также сняли на скрытую камеру.

Инженер по прямым сообщениям Пранай Сингх намекнул на то, что такую политику компания распространяет на тех пользователей, которые придерживаются нелиберальных взглядов.

Кроме того, стало известно, что Twitter ведёт белый и чёрный списки аккаунтов своих пользователей. Те, кто находятся в белом списке, в результатах поиска появляются выше остальных, а сообщения юзеров из чёрного списка, наоборот, исключаются из результатов поиска и лент других людей.

«Мы говорим правду, которую хотят скрыть»

Между тем директор по связям с общественностью Project Veritas сказал, что не считает незаконным то, что сотрудников сервиса микроблогов снимали на скрытую камеру.

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«В каждом американском штате свои законы в этой области, в Калифорнии они особенно строгие. Однако те случаи, когда нельзя рассчитывать на сохранение конфиденциальности, представляют собой исключение. Во всех роликах на фоне очень шумно, поскольку общение происходило в барах в окружении огромного количества людей. Так что ни о каких ожиданиях в отношении сохранения конфиденциальности не может быть и речи», — заявил Стивен Гордон.

По его словам, организацию Project Veritas обвиняют в политической предвзятости, поскольку она говорит правду.

«Мы говорим правду, которую многие хотят скрыть, например те, в чьих руках сосредоточена власть. Наша компания выступает против правящей элиты и ведущих СМИ», — ответил Гордон на вопрос, почему Project Veritas обвиняют в политической предвзятости.

Тем временем, добавил он, компании Facebook и Google также являются возможными объектами для изучения.