Директор по связям с общественностью Project Veritas: мы говорим правду, которую хотят скрыть

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Директор по связям с общественностью Project Veritas Стивен Гордон рассказал RT, что организацию обвиняют в политической предвзятости, поскольку она говорит правду.

«Мы говорим правду, которую многие хотят скрыть, например те, в чьих руках сосредоточена власть. Наша компания выступает против правящей элиты и ведущих СМИ», — ответил Гордон на вопрос, почему организацию обвиняют в политической предвзятости.

Кроме того, он отметил, что компании Facebook и Google также являются возможными объектами для изучения.

«Мы не называем тех, в отношении кого ведём расследование. Но мы ясно дали понять, что нацелены на ведущие СМИ и соцсети. И Facebook, и Google, очевидно, потенциальные объекты для изучения», — добавил Гордон.

Ранее активисты Project Veritas выяснили, что соцсеть Twitter наняла сотни специалистов для просмотра приватных сообщений пользователей. Сведения о владельцах аккаунтов анализируют с целью создания их «виртуального профиля», который затем продаётся рекламодателям.

Подробнее — в материале RT.

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