Директор по связям с общественностью Project Veritas: мы говорим правду, которую хотят скрыть
«Мы говорим правду, которую многие хотят скрыть, например те, в чьих руках сосредоточена власть. Наша компания выступает против правящей элиты и ведущих СМИ», — ответил Гордон на вопрос, почему организацию обвиняют в политической предвзятости.
Кроме того, он отметил, что компании Facebook и Google также являются возможными объектами для изучения.
«Мы не называем тех, в отношении кого ведём расследование. Но мы ясно дали понять, что нацелены на ведущие СМИ и соцсети. И Facebook, и Google, очевидно, потенциальные объекты для изучения», — добавил Гордон.
Ранее активисты Project Veritas выяснили, что соцсеть Twitter наняла сотни специалистов для просмотра приватных сообщений пользователей. Сведения о владельцах аккаунтов анализируют с целью создания их «виртуального профиля», который затем продаётся рекламодателям.
Подробнее — в материале RT.