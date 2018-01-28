Трамп заявил, что он не феминист

Американский лидер Дональд Трамп в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что он не считает себя феминистом.

«Я бы не сказал, что я феминист. Я имею в виду, что думаю, что, возможно, это слишком. Я за женщин, я за мужчин, я за всех», — цитирует его ABC.

При этом президент США добавил, что он рад за достижения женщин и считает, что они многого добились.

Также Трамп отметил, что во время президентских выборов ему удалось добиться множества голосов женщин в свою пользу.

Ранее Трамп рассказал Моргану, что у него «много проблем» с Европейским союзом, в частности, по словам президента, ЕС «несправедлив» по отношению к США.