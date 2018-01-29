Уровень воды в Сене на территории Парижа достиг пика
Уровень воды в Сене на территории Парижа в понедельник, 29 января, поднялся до максимальной отметки в 5,84 метра. Об этом сообщает France Bleu.
- AFP
Как отмечается, такой показатель наблюдался у моста Аустерлиц.
По данным полиции, из-за наводнения в Парижском регионе эвакуировали около 1500 человек.
Самым высоким в истории остаётся показатель 1910 года — тогда вода поднялась до 8,62 метра.
Ранее сообщалось, что в Лувре временно закрыли подземную галерею исламского искусства из-за наводнения.
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