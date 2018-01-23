Сена вышла из берегов в Париже

Уровень воды в Сене поднялся до 4,9 метра в Париже из-за проливных дождей, сообщает Le Figaro.

По прогнозам специалистов, 24 января уровень может достигнуть отметки в 5,7 метра, а 26 января — 6,1 метра. В последний раз вода в Сене поднималась до такого уровня в июне 2016 года.

Власти Парижа предупредили о закрытии ряда дорог и автотуннелей в городе. Кроме того, со среды будет приостановлено движение на отрезке ветки C региональных поездов RER.

⚠️🌊 Crue de la #Seine 🌊⚠️

Le niveau de la Seine continue à monter.

Restons prudent.e.s.



Nous vous donnons le détail des tunnels et voies fermés 👇 https://t.co/3nvt9QZo6upic.twitter.com/bJhxQ2hn3B — Paris (@Paris) 23 января 2018 г.

Парижан и гостей французской столицы просят проявлять бдительность в районах около реки.

Ранее сообщалось, что во время учений в водах Сены в Париже пропала женщина-водолаз.