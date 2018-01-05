В Сене во время учений пропала водолаз

Короткая ссылка
Во время учений в водах Сены в Париже пропала женщина-водолаз.

Как сообщает BFMTV, исчезновение произошло во время совместных учений пожарных и полицейских речной бригады.   

В поиске задействованы вертолёт и беспилотник.

Отмечается, что уровень воды в Сене повысился на три метра из-за урагана «Элеонора», который принёс с собой ливни.

Ранее сообщалось, что во Франции синоптики зарегистрировали сильнейшую за последние семь лет зимнюю бурю — шторм «Элеонора». 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119