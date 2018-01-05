В Сене во время учений пропала водолаз
Как сообщает BFMTV, исчезновение произошло во время совместных учений пожарных и полицейских речной бригады.
В поиске задействованы вертолёт и беспилотник.
Отмечается, что уровень воды в Сене повысился на три метра из-за урагана «Элеонора», который принёс с собой ливни.
INFO @BFMParis : une plongeuse de la brigade fluviale reste toujours introuvable après un exercice avec les pompiers de #Paris. Quartier bouclé autour de Notre-Dame. pic.twitter.com/LmGMjRPExU— Raphaël MAILLOCHON (@Raph_journalist) 5 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что во Франции синоптики зарегистрировали сильнейшую за последние семь лет зимнюю бурю — шторм «Элеонора».