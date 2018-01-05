В Сене во время учений пропала водолаз

Во время учений в водах Сены в Париже пропала женщина-водолаз.

Как сообщает BFMTV, исчезновение произошло во время совместных учений пожарных и полицейских речной бригады.

В поиске задействованы вертолёт и беспилотник.

Отмечается, что уровень воды в Сене повысился на три метра из-за урагана «Элеонора», который принёс с собой ливни.

INFO @BFMParis : une plongeuse de la brigade fluviale reste toujours introuvable après un exercice avec les pompiers de #Paris. Quartier bouclé autour de Notre-Dame. pic.twitter.com/LmGMjRPExU — Raphaël MAILLOCHON (@Raph_journalist) 5 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что во Франции синоптики зарегистрировали сильнейшую за последние семь лет зимнюю бурю — шторм «Элеонора».