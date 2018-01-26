Ростуризм предупредил россиян о возможном ухудшении погодной ситуации в Париже

Короткая ссылка
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупредило россиян, планирующих поездки во Францию, о возможном ухудшении погодной ситуации в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Наиболее сложная ситуация наблюдается в Париже и его пригородах, где из берегов вышла река Сена (уровень воды в настоящее время на 5,4 м превышает норму). ДСКЦ МИД России предупреждает, что в ближайшие дни обстановка может осложниться, в ряде регионов объявлен «оранжевый» уровень метеоопасности», — говорится в тексте сообщения.

Ростуризм призывает россиян, планирующих поездки во Францию, учитывать ситуацию в стране, а тех, кто уже находится там, — следить за метеосводками и избегать опасных с точки зрения затопления районов.

Ранее МИД России предупредил туристов о закрытии ряда железнодорожных станций Парижа.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru