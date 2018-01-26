Ростуризм предупредил россиян о возможном ухудшении погодной ситуации в Париже

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предупредило россиян, планирующих поездки во Францию, о возможном ухудшении погодной ситуации в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Наиболее сложная ситуация наблюдается в Париже и его пригородах, где из берегов вышла река Сена (уровень воды в настоящее время на 5,4 м превышает норму). ДСКЦ МИД России предупреждает, что в ближайшие дни обстановка может осложниться, в ряде регионов объявлен «оранжевый» уровень метеоопасности», — говорится в тексте сообщения.

Ростуризм призывает россиян, планирующих поездки во Францию, учитывать ситуацию в стране, а тех, кто уже находится там, — следить за метеосводками и избегать опасных с точки зрения затопления районов.

Ранее МИД России предупредил туристов о закрытии ряда железнодорожных станций Парижа.