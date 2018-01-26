МИД предупредил российских туристов о наводнении в Париже

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Министерство иностранных дел России предупредило туристов об опасности выхода Сены из берегов и закрытии ряда железнодорожных станций Парижа.
МИД предупредил российских туристов о наводнении в Париже
  • Reuters
  • © Christian Hartmann

«Франция — дожди, выход реки Сены из берегов и подтопления в Париже; до 31.01 ожидаются сбои на городской ж/д линии RER C (закрыты станции: Saint-Michel Notre-Dame, Musee d'Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du President Kennedy, Boulainvilliers); пик наводнения 27.01—28.01», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

Ранее сообщалось, что в Париже сотрудники Лувра временно закрыли подземную галерею исламского искусства из-за наводнения, вызванного резким ростом уровня воды в Сене.

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