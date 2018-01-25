В Париже экспозицию Лувра спасают от наводнения

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В Париже сотрудники Лувра временно закрыли подземную галерею исламского искусства из-за наводнения, вызванного резким ростом уровня воды в Сене.

Об этом сообщает Artnetnews.

Отмечается, что галерея была закрыта как минимум до 28 января. Данный шаг предпринят в качестве «исключительной меры» в соответствии с протоколом по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Сене поднялся до 4,9 метра в Париже из-за проливных дождей. Специалисты заявили, что 26 января вода может добраться до отметки в 6,1 метра.  

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