Рейн вышел из берегов в Страсбурге

Обильные осадки в нескольких районах Франции привели к тому, что река Рейн вышла из берегов в Страсбурге.

Об этом сообщает The Local. Уточняется, что это привело к затоплению набережных и автомобильных дорог возле реки. Le #Rhin au plus haut de sa crue ce mardi 🌧 et entre #Strasbourg et #Kehl plus possible de traverser à pied le pont qui relie 🇫🇷et 🇩🇪 👀 pic.twitter.com/R6qKXg3LPx — yann Le Dû (@leduyann) 23 января 2018 г. Ранее стало известно, что уровень воды в Сене поднялся до 4,9 метра в Париже из-за проливных дождей.