Рейн вышел из берегов в Страсбурге

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Обильные осадки в нескольких районах Франции привели к тому, что река Рейн вышла из берегов в Страсбурге.

Об этом сообщает The Local.

Уточняется, что это привело к затоплению набережных и автомобильных дорог возле реки. 

Ранее стало известно, что уровень воды в Сене поднялся до 4,9 метра в Париже из-за проливных дождей.

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