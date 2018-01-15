Число погибших при наводнении в Калифорнии возросло до 20
По меньшей мере 20 человек погибли в результате вызванных проливными дождями оползней и наводнения в американском штате Калифорния.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.
At least 20 people are dead and others still are missing after mudslides in Southern California https://t.co/4Vw20sDz2Qpic.twitter.com/aNJ3QPNZnB— CNN (@CNN) 14 января 2018 г.
По уточнённым данным, четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что 18 человек погибли из-за оползней и наводнения в Калифорнии.
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