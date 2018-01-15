Число погибших при наводнении в Калифорнии возросло до 20

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По меньшей мере 20 человек погибли в результате вызванных проливными дождями оползней и наводнения в американском штате Калифорния.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

По уточнённым данным, четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что 18 человек погибли из-за оползней и наводнения в Калифорнии.

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