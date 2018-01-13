Число погибших при наводнении в Калифорнии возросло до 18
По меньшей мере 18 человек погибли в результате вызванных проливными дождями оползней и наводнения в южной части американского штата Калифорния.
Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что ещё пять человек числятся пропавшими без вести.
По данным телеканала, последнюю жертву удара стихии — 87-летнего мужчину — спасатели нашли в его собственном доме.
Ранее сообщалось, что 17 человек погибли из-за оползней и наводнения в Калифорнии.
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