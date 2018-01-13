Число погибших при наводнении в Калифорнии возросло до 18

По меньшей мере 18 человек погибли в результате вызванных проливными дождями оползней и наводнения в южной части американского штата Калифорния.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что ещё пять человек числятся пропавшими без вести.

По данным телеканала, последнюю жертву удара стихии — 87-летнего мужчину — спасатели нашли в его собственном доме.

Ранее сообщалось, что 17 человек погибли из-за оползней и наводнения в Калифорнии.