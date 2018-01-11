Число погибших при наводнении в Калифорнии возросло до 17

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По меньшей мере 17 человек погибли в результате вызванных проливными дождями оползней и наводнения в южной части американского штата Калифорния.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на шерифа округа Санта-Барбара Билла Брауна.

Ранее сообщалось, что 13 человек погибли из-за оползней и наводнения в Калифорнии.

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