Число погибших при наводнении в Калифорнии возросло до 13

По меньшей мере 13 человек погибли в результате вызванных проливными дождями наводнении и оползней в южной части американского штата Калифорния.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные лица.

«Власти сообщают, что число погибших в результате наводнений в южной части Калифорнии выросло до 13», — пишет агентство.

BREAKING: Authorities say the death toll from Southern California's flash floods has risen to 13. — The Associated Press (@AP) 10 января 2018 г.

Ранее стало известно, что восемь человек погибли из-за оползней и наводнений в Калифорнии.