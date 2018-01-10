Число погибших при наводнении в Калифорнии возросло до 13

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По меньшей мере 13 человек погибли в результате вызванных проливными дождями наводнении и оползней в южной части американского штата Калифорния.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные лица.

«Власти сообщают, что число погибших в результате наводнений в южной части Калифорнии выросло до 13», — пишет агентство.

Ранее стало известно, что восемь человек погибли из-за оползней и наводнений в Калифорнии.

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