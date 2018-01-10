Восемь человек погибли в США в результате схода оползней

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По меньшей мере восемь человек погибли из-за вызванных проливными дождями оползней в южной части американского штата Калифорния.

Об этом сообщает ABC.

По имеющейся информации, ещё 25 человек получили травмы.

Отмечается, что также были разрушены несколько домов и повреждены дороги.

Ранее на Филиппинах из-за вызванных тайфуном оползней и наводнений погибли 240 человек. 

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