Восемь человек погибли в США в результате схода оползней
По меньшей мере восемь человек погибли из-за вызванных проливными дождями оползней в южной части американского штата Калифорния.
Об этом сообщает ABC.
По имеющейся информации, ещё 25 человек получили травмы.
Отмечается, что также были разрушены несколько домов и повреждены дороги.
Ранее на Филиппинах из-за вызванных тайфуном оползней и наводнений погибли 240 человек.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: