Восемь человек погибли в США в результате схода оползней

По меньшей мере восемь человек погибли из-за вызванных проливными дождями оползней в южной части американского штата Калифорния.

Об этом сообщает ABC.

По имеющейся информации, ещё 25 человек получили травмы.

Отмечается, что также были разрушены несколько домов и повреждены дороги.

Ранее на Филиппинах из-за вызванных тайфуном оползней и наводнений погибли 240 человек.