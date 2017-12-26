Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах увеличилось до 240

Не менее 240 человек погибли на Филиппинах из-за оползней и наводнений, которые были вызваны тайфуном «Тембин».

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что более 100 человек всё ещё числятся пропавшими без вести.

Как уточняет телекомпания, к настоящему моменту тайфун оставил без крова примерно 75 тыс. филиппинцев. Также удар стихии серьёзно повредил инфраструктуру и множество рисовых полей.

Ранее сообщалось, что число жертв «Тембина» на Филиппинах возросло до 200.