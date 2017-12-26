Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах увеличилось до 240
Не менее 240 человек погибли на Филиппинах из-за оползней и наводнений, которые были вызваны тайфуном «Тембин».
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что более 100 человек всё ещё числятся пропавшими без вести.
Как уточняет телекомпания, к настоящему моменту тайфун оставил без крова примерно 75 тыс. филиппинцев. Также удар стихии серьёзно повредил инфраструктуру и множество рисовых полей.
Ранее сообщалось, что число жертв «Тембина» на Филиппинах возросло до 200.
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