Число погибших из-за шторма на Филиппинах достигло 200

Не менее 200 человек погибли на Филиппинах из-за оползней и наводнений, которые были вызваны тропическим штормом.

Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на полицию. «Число погибших из-за тропического шторма на Филиппинах достигло 200», — пишет агентство. #BREAKING: Death toll from tropical storm #Tembin rises to 200 in the Philippines, says police pic.twitter.com/FNdW2FsINp — China Xinhua News (@XHNews) 23 декабря 2017 г. Ранее сообщалось, что число жертв тропического шторма на Филиппинах возросло до 133.