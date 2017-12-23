Число погибших из-за шторма на Филиппинах достигло 200

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Не менее 200 человек погибли на Филиппинах из-за оползней и наводнений, которые были вызваны тропическим штормом.

Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на полицию.

«Число погибших из-за тропического шторма на Филиппинах достигло 200», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что число жертв тропического шторма на Филиппинах возросло до 133.

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