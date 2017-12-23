Число погибших из-за шторма на Филиппинах достигло 200
Не менее 200 человек погибли на Филиппинах из-за оползней и наводнений, которые были вызваны тропическим штормом.
Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на полицию.
«Число погибших из-за тропического шторма на Филиппинах достигло 200», — пишет агентство.
#BREAKING: Death toll from tropical storm #Tembin rises to 200 in the Philippines, says police pic.twitter.com/FNdW2FsINp— China Xinhua News (@XHNews) 23 декабря 2017 г.
Ранее сообщалось, что число жертв тропического шторма на Филиппинах возросло до 133.
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