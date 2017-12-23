МЧС отправило на Филиппины новую партию гуманитарной помощи
МЧС России направило пострадавшим от наводнения Филиппинам третью партию гуманитарной помощи весом 80 тонн.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Сегодня во исполнение поручения правительства Российской Федерации в Республику Филиппины из порта Владивостока направлена гуманитарная помощь. На борту морского судна находятся 80 тонн груза», — заявил собеседник.
Отмечается, что стране были отправлены питание и пиломатериалы.
В МЧС добавили, что ведомство уже отправляло 1 и 9 декабря гумпомощь на Филиппины.
Ранее стало известно, что число жертв тропического шторма на Филиппинах возросло до 133.
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