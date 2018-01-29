СМИ: В Кабуле совершено нападение на военный университет

Неизвестные напали на Университет национальной обороны Маршала Фахима в Кабуле. Об этом сообщает TOLO News.

По данным источников телеканала, в районе инцидента слышны взрывы и выстрелы.

По словам министра обороны Давлата Вазири, трое нападавших были нейтрализованы, один задержан, ещё один продолжает вести огонь.

Он также отметил, что погибли по меньшей мере двое сотрудников сил безопасности и около десяти пострадали.

Силы безопасности оцепили район.

27 января в квартале Кабула, где располагаются посольства зарубежных стран и правительственные здания, произошёл взрыв. Погибли более 100 человек.