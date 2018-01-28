В Афганистане объявили национальный траур по жертвам взрыва в Кабуле

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Правительство Афганистана объявило 28 января днём национального траура в связи с мощным взрывом, который произошёл в Кабуле.

Об этом сообщает TOLOnews.

«Правительство Афганистана объявило воскресенье днём ​​национального траура после вчерашнего ужасающего взрыва в Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 95 человек», — пишет телеканал на своей странице в Twitter.

Понедельник, 29 января, также объявлен выходным днём для жителей столицы страны.

«Правительство также объявило понедельник выходным в Кабуле в связи со вчерашним взрывом в городе», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания, произошёл взрыв. По последним данным, погибли 95 человек, ещё более 150 пострадали.

Ответственность за произошедшее взяло на себя исламистское движение «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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