В КНДР зафиксирована вспышка вируса гриппа A (H1N1)

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В Северной Корее зафиксирована вспышка вируса гриппа A (H1N1). Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на доклад Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Отмечается, что к настоящему времени было зафиксировано четыре случая смерти вследствие заболевания.

При этом уточняется, что в общей сложности в стране насчитывается 81 тыс. граждан, заразившихся вирусом.

Заместитель министра здравоохранения КНДР проинформировал отделение Всемирной организации здравоохранения в Пхеньяне об эпидемиологической обстановке в стране. 

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах от гриппа скончались 37 детей. 

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