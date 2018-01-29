В КНДР зафиксирована вспышка вируса гриппа A (H1N1)
Отмечается, что к настоящему времени было зафиксировано четыре случая смерти вследствие заболевания.
Influenza A kills 4 in North Korea: Red Cross https://t.co/U7GsQmkXrA— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 29 января 2018 г.
При этом уточняется, что в общей сложности в стране насчитывается 81 тыс. граждан, заразившихся вирусом.
Заместитель министра здравоохранения КНДР проинформировал отделение Всемирной организации здравоохранения в Пхеньяне об эпидемиологической обстановке в стране.
Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах от гриппа скончались 37 детей.