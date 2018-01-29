В КНДР зафиксирована вспышка вируса гриппа A (H1N1)

В Северной Корее зафиксирована вспышка вируса гриппа A (H1N1). Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на доклад Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Отмечается, что к настоящему времени было зафиксировано четыре случая смерти вследствие заболевания.

Influenza A kills 4 in North Korea: Red Cross https://t.co/U7GsQmkXrA — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 29 января 2018 г.

При этом уточняется, что в общей сложности в стране насчитывается 81 тыс. граждан, заразившихся вирусом.

Заместитель министра здравоохранения КНДР проинформировал отделение Всемирной организации здравоохранения в Пхеньяне об эпидемиологической обстановке в стране.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах от гриппа скончались 37 детей.