Заключённый тюрьмы в США сбежал из исправительного учреждения за едой и позже вернулся
Отмечается, что представители правоохранительных органов узнали о регулярно совершаемых заключёнными «побегах» после поступившего им сообщения.
По данным пресс-службы, покидая пределы тюрьмы, заключённые направлялись к территории, арендованной владельцем одного из местных ранчо, где их ожидал водитель грузовика с продуктами.
После получения «посылок» заключённые возвращались в свои камеры.
Сообщается, что у Хансена была изъята спортивная сумка, в которой находились, в частности, несколько пачек сигарет, бутылки с алкоголем, а также большое количество еды, приготовленной в домашних условиях.
Ранее стало известно, что четверо заключённых с помощью простыней совершили побег из центра содержания под стражей во французском Палезо, расположенном в 18 км от Парижа.