Заключённый тюрьмы в США сбежал из исправительного учреждения за едой и позже вернулся

Заключённый федеральной тюрьмы Бомонт в округе Джефферсон, штат Техас, 25-летний Джошуа Хансен был пойман в тот момент, когда пытался вернуться на территорию исправительного учреждения со спортивной сумкой, наполненной продуктами. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу шерифа округа.

Отмечается, что представители правоохранительных органов узнали о регулярно совершаемых заключёнными «побегах» после поступившего им сообщения.

По данным пресс-службы, покидая пределы тюрьмы, заключённые направлялись к территории, арендованной владельцем одного из местных ранчо, где их ожидал водитель грузовика с продуктами.

После получения «посылок» заключённые возвращались в свои камеры.

Сообщается, что у Хансена была изъята спортивная сумка, в которой находились, в частности, несколько пачек сигарет, бутылки с алкоголем, а также большое количество еды, приготовленной в домашних условиях.

Ранее стало известно, что четверо заключённых с помощью простыней совершили побег из центра содержания под стражей во французском Палезо, расположенном в 18 км от Парижа.