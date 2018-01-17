Под Парижем заключённые сбежали из тюрьмы по связанным простыням
Четверо заключенных с помощью простыней совершили побег из центра содержания под стражей во французском Палезо, расположенном в 18 км от Парижа. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации издания, побег произошёл в ночь на среду, 17 января. Заключённые перепилили решётки на окнах и спустились на самодельных канатах из связанных простыней.
Отмечается, что полицейский профсоюз выражал обеспокоенность условиями труда в центре, где на 20 заключённых приходится четверо полицейских.
Essonne : quadruple évasion au centre de rétention de Palaiseau https://t.co/Sjvjuw9o66— Le Parisien Faits-Divers (@LeParisien_FDiv) 17 января 2018 г.
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