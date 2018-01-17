Под Парижем заключённые сбежали из тюрьмы по связанным простыням

Короткая ссылка
Четверо заключенных с помощью простыней совершили побег из центра содержания под стражей во французском Палезо, расположенном в 18 км от Парижа. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, побег произошёл в ночь на среду, 17 января. Заключённые перепилили решётки на окнах и спустились на самодельных канатах из связанных простыней.

Отмечается, что полицейский профсоюз выражал обеспокоенность условиями труда в центре, где на 20 заключённых приходится четверо полицейских.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119