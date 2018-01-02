СМИ: Более 100 человек сбежали во время бунта из бразильской тюрьмы

В бразильском штате Гояс в ходе тюремного бунта девять человек погибли, 14 получили ранения. Об этом сообщает O Globo.

Отмечается, что во время бунта сбежали 106 человек, 29 из ниж уже пойманы.

В настоящее время продолжается поиск ещё 77.

Ранее сообщалось, что на Британских Виргинских островах около 120 заключённых совершили побег из частично разрушенной ураганом «Ирма» тюрьмы.