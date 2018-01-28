В результате взрыва в Эквадоре пострадали 28 полицейских

В результате взрыва заминированного автомобиля у полицейского участка, расположенного вблизи границы Эквадора с Колумбией, пострадали 28 человек. Об этом сообщает El Comercio.

Отмечается, что инцидент произошёл в провинции Эсмеральда.

При этом сообщается, что взрыв мог быть местью членов преступных группировок сотрудникам правоохранительных органов, которые проводят мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в приграничных районах.

Президент Эквадора Ленин Морено в своём Twitter заявил, что в связи с произошедшим в регионе введён режим чрезвычайного положения.

He decretado el Estado de Excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro a fin de fortalecer la seguridad de los ciudadanos y de la frontera, así como la atención de los ministerios de @Salud_Ec@InclusionEc@Riesgos_Ec y @ViviendaEc para una solución integral a los afectados. — Lenín Moreno (@Lenin) 27 января 2018 г.

Ранее стало известно, что по меньшей мере трое полицейских погибли и около 30 получили ранения в результате взрыва у полицейского участка в колумбийском городе Барранкилья.