В результате взрыва в Эквадоре пострадали 28 полицейских
Отмечается, что инцидент произошёл в провинции Эсмеральда.
При этом сообщается, что взрыв мог быть местью членов преступных группировок сотрудникам правоохранительных органов, которые проводят мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в приграничных районах.
Президент Эквадора Ленин Морено в своём Twitter заявил, что в связи с произошедшим в регионе введён режим чрезвычайного положения.
He decretado el Estado de Excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro a fin de fortalecer la seguridad de los ciudadanos y de la frontera, así como la atención de los ministerios de @Salud_Ec@InclusionEc@Riesgos_Ec y @ViviendaEc para una solución integral a los afectados.— Lenín Moreno (@Lenin) 27 января 2018 г.
Ранее стало известно, что по меньшей мере трое полицейских погибли и около 30 получили ранения в результате взрыва у полицейского участка в колумбийском городе Барранкилья.