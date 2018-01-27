Три человека погибли и десятки пострадали при взрыве у полицейского участка в Колумбии

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По меньшей мере трое полицейских погибли и около 30 получили ранения в результате взрыва у полицейского участка в колумбийском городе Барранкилья, сообщает Colombia Reports.

Отмечается, что двое неизвестных на мотоцикле бросили взрывное устройство на территорию полицейского участка во время собрания сотрудников ведомства для брифинга.

«Категорически осуждаю атаку на полицию. Мы не успокоимся, пока не найдём ответственных. Выражаю солидарность семьям жертв и раненых», — сообщил в своём Twitter президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

В декабре при взрыве гранаты в ночном клубе в колумбийском городе Каукасия в департаменте Антиокия ранения получили 40 человек.

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