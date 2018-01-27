Три человека погибли и десятки пострадали при взрыве у полицейского участка в Колумбии
Отмечается, что двое неизвестных на мотоцикле бросили взрывное устройство на территорию полицейского участка во время собрания сотрудников ведомства для брифинга.
Repudio total al cobarde atentado contra estación de @PoliciaBquilla. No— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 27 января 2018 г.
descansaremos hasta dar con los responsables. Mi solidaridad con los familiares de las víctimas y heridos.
«Категорически осуждаю атаку на полицию. Мы не успокоимся, пока не найдём ответственных. Выражаю солидарность семьям жертв и раненых», — сообщил в своём Twitter президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.
В декабре при взрыве гранаты в ночном клубе в колумбийском городе Каукасия в департаменте Антиокия ранения получили 40 человек.